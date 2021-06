La vie de Chesterton

On l'appelle "Le prince du paradoxe". C'est un écrivain mystérieux qui se passionne pour les arts et connaît par coeur des pages complètes de "L'île au trésor" de Stevenson.



On s'intéresse cette semaine à G. K. Chesterton, écrivain anglais connu pour sa série de nouvelles du prêtre détective : "Le père Brown".