La vie quotidienne toutes en couleur ? C’est la peinture de Françoise Pradel

Françoise Pradel est une artiste peintre et sculpteur vivant à Montfavet.

Elle expose actuellement et ceci jusqu’au 27 octobre prochain au restaurant MAISON BRONZINI de Villeneuve-lès-Avignon.

Les toiles présentées par l’artiste sont illustrées essentiellement par des scènes de la vie quotidienne. Les personnages sont représentés avec beaucoup de sensibilité et de justesse par les postures et les expressions de leurs corps. Il faut rajouter à cela l’utilisation de couleurs vives et de fonds abstraits qui mettent en relief les mouvements de la vie.

Les visiteurs s’intéresseront également aux sculptures et particulièrement aux expressions des visages ou les regards séduisent par leurs profondeurs.