"La vie secrète des écrivains" de Guillaume Musso

Un écrivain célèbre grâce à la publication de 3 romans devenus cultes, décide de s'isoler dans une maison située sur l'île méditerranéenne de Beaumont.

20 ans plus tard, un jeune écrivain décide de connaitre les raisons de cet isolement et également une journaliste s'intéresse à cet écrivain qui n’a plus jamais donner d'interview.