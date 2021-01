La vieillesse 1/5

S’il y a bien une réalité devant laquelle tous les humains naissent égaux, c’est la soumission au temps qui passe. Nul ne peut l’arrêter, ni même le ralentir. Nous vieillissons, c’est ainsi. En revanche, on dénombre autant de façons d’appréhender cette réalité qu’il existe d’êtres humains sur Terre. Il y a par exemple celle de Bernard Pivot, qui considère avec humour et regret que «vieillir, c’est chiant» ! Un texte magnifique et inspirant.