La vipère , une sale bête ? pas sûr !

Les serpents sont parmi les animaux que nous craignons , voire que nous détestons ; et , parmi eux , la vipère est particuliérement redoutée pour sa morsure : Planète sciences rencontre aujourd'hui Henri Colomb , un défenseur et passionné de nature pour parler de la vipére .



Pour en savoir plus sur les reptiles , Henri Colomb recommande l'Atlas Rhône Alpes des amphibiens et des reptiles ,édité par la Ligue de Protection des Oiseaux , LPO , et le groupe herpétologique Rhône Alpes : un très bel ouvrage , aussi bien illustré que documenté .