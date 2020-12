Cette semaine : « la voix de la Terre » (…)



REMUSICALISER LE MONDE :

« L’oreille sur la poitrine de la Terre »,

pour nous rapprocher des autres, de nous-mêmes et de ce qui nous dépasse

Création radiophonique de Martin Ferron

inspirée par l’audio-naturalisme Boris Jollivet (…)



MUSIQUE :

Victor Démé : « Djon Maya » (arrangement et remix par Martin Ferron)

une griot qui a prôné la fraternité face aux enjeux du monde (…)



PEU DE GENS EN PARLENT :

Ces bidouilleurs sonores qui créent de la lumière (…)



CULTURE DE SENS :

Le Festival interculturel du conte de Montréal est né pour perpétuer l’oralité et le rapprochement à l’heure de la société de l’image et du repli sur soi. Enregistré lors de ce festival, voici « Une heure de ton temps », de Marie-Pier Fournier (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation