Lam séquence 2

Le LAM, comme tous les musées, est fermé depuis le 28 octobre, en raison de la crise sanitaire. Mais pendant la fermeture, les activités continuent. et les projets ne manquent pas. Impossible de savoir quand le musée pourra rouvrir, mais il se prépare déjà à accueillir les visiteurs : certaines expositions sont accrochées et n’attendent plus que vous : vous pourrez découvrir l’artiste italien Giorgio Griffa, ou encore plonger dans les secrets de Modigliani. J’ai pu les visiter en avant première, avec Alexandre Holin, chargé des relations médias et publiques au LAM. Une visite privilégiée, dans un musée privé de ses visiteurs depuis des mois. Aujourd’hui, je vous emmène dans les secrets des toiles de Modigliani.