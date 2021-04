Laurent Gounelle, l'homme qui voulait être heureux

Depuis son premier roman en 2008, "L'homme qui voulait être heureux", traduit en 45 langues, Laurent Gounelle a touché au coeur des milliers de lecteurs qui, comme lui, se posaient la question du sens de la vie, du bonheur, des angoisses.

Qui est l'homme derrière ces pages qui ont aidé un grand nombre de personnes à grandir intérieurement et à voir la vie différemment ?

Pour en savoir davantage, Thierry Lyonnet accueille l'écrivain Laurent Gounelle qui revient avec un thriller initiatique "Intuitio" publié chez Calmann-Levy.

Quel est le sens que l'on donne à notre vie ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître pour Laurent Gounelle, qui se définit lui-même comme un "contemplatif" plus qu'un homme d'action, le sens de la vie est clairement lié à notre capacité d'agir. "L'un des éléments de réponses à la question du sens de la vie est lié à nos actes finalement, à ce que nous faisons au cours de notre vie" explique l'écrivain. Selon lui chacun a une mission bien spécifique sur terre et nous avons les compétences pour la remplir ou plutôt ce qu'il appelle "les talents".



"Je crois que l'âme perdure. Je crois que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau."

Une enfance la peur au ventre

On peut être étonné de l'évolution des gens, de ce qu'ils deviennent, parfois aux antipodes de ce qu'ils étaient. C'est un peu ce que l'on pourrait se dire lorsqu'on retrace l'enfance de Laurent Gounelle. Il est l'un des auteurs les plus lus dans le domain du développement personnel et aime transmettre ce savoir aujourd''hui.

Pourtant, petit, il se définit comme un "handicapé de la relation" et comme très "peureux". Son quotidien et même ses études ont été régis par ces peurs intrinsèques. "Ayant conscience de mes peurs je me planquais" raconte-t-il de cette période "je me mettais à l'abri de toutes les sources de danger". Face à ces peurs, il choisit de s'orienter vers la finance afin d'évoluer dans un environnement professionnel sûr. Pourtant, à 23 ans, la vie du jeune Laurent Gounelle va prendre un autre tournant.

"Ce que j'ai découvert à travers mes échecs professionnels, c'est que je ne suis pas ce que je fais."

Choisir sa vie

À 23 ans, Laurent Gounelle réalise, en effet, que contrairement à ses collègues il ne s'épanouit pas dans la voie qu'il a choisit. Enfant, il voulait ête garde-forestier, adolescent, il voulait être pscyhiatre, le futur écrivain réalise qu'il s'est fourvoyé.

Ses rêves d'enfants sont loin des chiffres des marchés financiers qu'il suit. "J'ai eu le sentiment d'avoir touché le fond et en même temps ça a été salutaire" explique Laurent Gounelle qui pense qu'il faut parfois aller au bout de soi même pour pouvoir rebondir. Il aurait pu aller voir un psy mais c'était réserver "aux fous" dans sa famille.

Il va donc chercher à trouver les réponses en lui-même pour sortir de son état de dépression et va se lancer corps et âme dans ce qui va changer sa vie et devenir son métier: le developpement personnel.

"Balzac disait : "le bonheur c'est de faire de sa passion son métier", c'est ce que j'ai fais"