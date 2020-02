L'harmonica est un instrument trop rare dans le jazz, il n'en reste pas moins l'un des plus expressif et des plus puissant sur le plan émotionnel... Laurent Maur en est l'un des représentants les plus accompli et respecté à ce jour, alliant une technique instrumentale à un son qui emporte et fait rêver au travers d’un répertoire plantureux (compositions, standards, arrangements, reprises…) où il invite à découvrir ou redécouvrir ce superbe instrument qu’est l’harmonica chromatique.