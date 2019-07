Le 10ème et nouvel album de Buzy

Elle commence des études de médecine, puis de lettres. Elle apprend parallèlement les claquettes et elle est remarquée par Étienne Roda-Gil et signe son premier contrat d’artiste en 1980.

L'année suivante, sort son premier single, Dyslexique, et l’album Insomnies, d'autres titres suivent, comme Adrénaline et Adrian1, I Love You Lulu, suivi de près par le tube Body Physical, qui se classe 19e au Top 50.

Buzy revient avec le fougueux et pertinent "Cheval Fou", un dixième album sorti le 14 Juin dernier.