Le 14 novembre 1888, inauguration de l'Institut Pasteur

Rarement un homme n’a reçu un tel hommage de son vivant ! Et ça n’était pas même un sportif adulé, non ! Tout simplement il était le plus grand savant qu’ait porté sur ses terre la Comté. Et la France probablement. Bien sûr c’est Louis Pasteur et ce 14 novembre-là c’est jour de fête pour Pasteur à Paris. On inaugure !