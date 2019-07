Le 1er EP 4 titres de Sabélita

Née à Aix-en-Provence d’une mère espagnole andalouse et d’un père algérien, Sabélita passe son enfance et adolescence à Peyrolles-en-Provence où elle se découvre une passion pour le chant.

Accompagnée de deux danseurs et dès l’âge de 15 ans, elle monte sur scène dans un spectacle où elle interprétera deux chansons de ses idoles de l’époque (Steve Wonder et Madonna) puis par la suite d’intégrer un orchestre de bal de la région.

Son ami Damien Michel, lui présente le chanteur, comédien et producteur Jean-Pierre SAVELLI qui prend la décision de produire son premier cd composé de quatre titres aux couleurs latino.