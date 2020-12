Le 26 décembre 1519, tournoi à Nozeoy

Nous avons aujourd’hui de belles étapes du Tour de France, la TransJu et nous ne nous plaignons pas ! En 1519, les sports étaient tout autres et réservés aux nobles et chevaliers.

On s’y affrontait dans de somptueux tournois qui pouvaient servir aussi d’entrainement à la guerre. C’est un tournoi à Nozeroy que retient notre jour comtois ce 26 décembre…