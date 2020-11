Le 28 novembre 1966, Jean Josselin à Dallas

Que faisiez-vous dans la nuit du 28 novembre 1966 ? Souvenez-vous c’était un lundi ! Si vous êtes un ancien et si vous aimez le sport, il est très possible que vous ayez eu cette nuit-là, l’oreille collée sur votre TSF vers 4 heures trente du matin. Pourquoi ? Et bien c’est ce que nous raconte notre jour comtois…