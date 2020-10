Le 3 octobre 1050, consécration de la Cathédrale Saint Étienne

Quand on admire la Citadelle Vauban à Besançon on n’imagine pas que quelques-unes des pierres qui servirent à sa construction proviennent d’une ancienne Cathédrale de la ville, aujourd’hui disparue. Et c’est le pape Léon IX qui était venu consacrer cette Cathédrale. C’était un 3 octobre… Il y a bien longtemps : le 3 octobre 1050.