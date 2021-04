Le 47e festival des Cultures du monde aura lieu du 28 juillet au 1er août

Au programme, une édition entièrement revisitée sur un nouveau champ de foire.

Avec une arena en lieu et place du châpiteau, une guinguette ouverte, un souk et des artisans locaux pour la partie aménagement.

Et du coté de la musique, l'association Cultures du monde a fait appel à des groupes français originaires de Nice ou de la Bretagne, mais aussi à des groupes étrangers vivant en France ce qui nous emménera en Colombie, en Italie, en Pologne ou encore à Wallis et Futuna et en Guyane.

Avec un thème : le carnaval.

L'entrée sera chaque jour de 7 euros pour l'ensemble de la manifestation et 25 euros pour les 5 jours.

En savoir plus : https://www.lesculturesdumonde.org/