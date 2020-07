Le 4e album et le nouveau single de Camille Devillers

Camille Devillers a sorti en Décembre dernier, son quatrième album de 14 titres, « Carrousel ». A la croisée de plusieurs styles musicaux. Une poésie qui sonde les profondeurs, ancrée dans le réel et qui cherche à rejoindre l’universel. Le 15 Avril dernier, durant le confinement et un an après le grand incendie du patrimoine français, Camille Devillers sortait un nouveau titre évoquant Notre-Dame de Paris, accompagné d'un clip.