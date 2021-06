Le 5 juin 1663, décès de Béatrix de Cusance

Le 5 juin 1663 s’éteignait à Besançon Béatrix de Cusance. La beauté troublante de cette duchesse de Lorraine, une belle histoire d’amour contrarié et les caprices de l’Histoire menèrent cette princesse de Cantecroix, comtesse de Champlitte et baronne de Belvoir sur les chemins d’une vie romanesque et fastueuse. C’est notre Jour Comtois aujourd’hui.