le 7ème art sur les petits écrans, hommage à Jean-Pierre Bacri,...

On connaît la chanson, le premier et le troisième jeudi du mois vous avez rendez vous avec le magazine du cinéma sur RCF Besancon Belfort Montbéliard. Pour animer cette émission, Gérard Marion sera accompagné de chroniqueurs qui ont le goût des autres et le sens de la fête mais qui n'ont pas un air de famille. Il est désormais temps d'aller au bout du conte, la séance commence....