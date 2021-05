Le 8 mai 1818, naissance de l'écrivain comtois Max Buchon

Ce 8 mai nous allons parler de l’Allemagne et ce sera à travers le regard amical d’un de nos grand écrivain comtois : Max Buchon le salinois, auteur du Matachin un touchant roman du terroir de chez nous…



Désannonce

le 15 mai 1893 se mariait Colette qui laissa un grand nom dans le monde littéraire et dont tout un pan de l’histoire romanesque et compliquée s’écrit à Besançon et à Lons le Saunier. Ce sera notre prochain Jour Comtois !