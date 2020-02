Le Baba au rhum de la Madeleine à Commercy avec Pierre-Yv

Quatrième et dernière recette dans la cuisine de Pierre-Yves Hauet, le chef de l'hôtel-restaurant de la Madeleine à Commercy. Une recette lorraine, qui aurait été inventée pour le roi de Pologne Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV, alors duc de Lorraine et installé à Nancy. Le baba de Pierre-Yves est aux fruits exotiques et au rhum de l'île Maurice.