Le Bal des Fringants fÃªte le printemps

"Il se passe beaucoup de chose au Bal des Fringants!". Espace de co-working et d'ateliers en tous genres le jour et salle de concerts le soir, le Bal des Fringants "est un lieu hybride" accroché aux pentes de la Croix-Rousse de Lyon.

Son identité ? "C'est cette polyvalence et l'éclectisme à la fois dans les activités proposées et dans les choix artistiques de la programmation. Et le Quirky Festival est à l'image de ce qui se passe au Bal des Fringants toute l'année" explique Paul Wiel.

A l'affiche pour cette édition printanière: du rock, de la pop, de la musique du monde et des spectacles pour le jeune public. On verra, par exemple, les lyonnais Patrice Kalla, Fabio Viscogliosi, le musicien indien Manish Pingle ou le multi-instrumentiste Olivier Marguerit qui s'est récemment lancé en solo sous une initiale, O.





Le Quirky Festival c'est du 4 au 21 mai 2017 au Bal des Fringants et à l'amphithéâtre des Trois Gaules.