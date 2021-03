Un ensemble à géométrie variable réuni autour du violiste Olivier Gladhofer. Depuis sa création en 2012, l’ensemble concentre ses recherches sur les musiques des cours seigneuriales du 15ème au 17ème siècle.



Le Banquet du Roy a pour ambition d’inviter tous les publics à goûter aux trésors musicaux de la Renaissance et du début de l’époque baroque. Pour cela, les artistes croisent musique, poésie, comédie, danse avec l’Histoire, et offrent des créations vivantes et originales.