Le Bluesman Français Paul Personne 1-2

Paul Personne passe une grande partie de son enfance à Houilles, en région parisienne. À 17 ans, après avoir obtenu un CAP de mécanique générale, et résolu à faire de la musique sa vie, il tente de se faire un nom au sein de son groupe « L'Origine » puis « La Folle Entreprise », un groupe d'une quinzaine de musiciens. Le groupe rencontre de nombreuses difficultés et finit par se dissoudre. Après un nouvel essai de retour à la vie « normale », et son installation à Toulouse, Paul Personne ne peut se résoudre à renoncer à la musique. C'est à ce moment qu'il abandonne la batterie et se met définitivement à la guitare.