Le boudin et poitrine de porc compote de pommes de La Fleur de Sel à Sarralbe.

Ce mois de décembre nous sommes accueillis chez Herminia et Vincent Letzter au restaurant "La Fleur de Sel" , 36 rue de Strasbourg à Sarralbe dans l'est mosellan. Pour la troisième recette, Vincent nous propose un nouveau plat de fête : Le boudin et poitrine de porc, poireaux crémés, purée de haricots coco et compote de pommes. Herminia nous conseillera un vin.