Le brésilien Toninho Almeida et son nouvel album "Desligado"

Auteur, compositeur brésilien et multi-instrumentiste né à Euclide Da Cunha, petite ville de Bahia au Brésil, Toninho Almeida est passionné par l’expression artistique. Il s’envole pour la France en 1990, à Paris puis Lille. Après plusieurs tournées concrétisées par l’enregistrement de trois albums, "Violeta 41" (quarenta e um), "Mitade" et "Deu Forró No Samba", une redécouverte de sa propre culture via le Forró, Toninho nous revient avec "Desligado" (débranché en français), un album de Bossa Nova intimiste où l’artiste est seul avec sa guitare. Il chante son besoin de se sentir débranché, déconnecté, loin du bruit. Présentation de l'album ce dimanche à 20h00 sur YouTube !