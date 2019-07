Le café des orgues, danser comme avant

Le café des Orgues à Herzeele est unique en son genre. Chaque dimanche après-midi, ce petit café ouvre ses portes du fond et laisse entrer habitués de longue date et curieux dans une grande salle de bal. Aux murs, trois grandes orgues jouent la musique. Des instruments datant du siècle dernier rénovés avec passion. Le temps d'un aprèss-midi, les polka, rumba et fox-trots font danser la clientèle dans un moment qui semble hors du temps.