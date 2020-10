Le cannabis médicinal : un anti-cancéreux stupéfiant...

Le cannabis, objet de polémiques sans fin entre les "pour" et les "contre" une libéralisation de son usage. Est-ce que c’est une drogue, ou est-ce qu’on peut l’utiliser comme un médicament ?





"Rencontre avec Christian MULLER, chercheur au CNRS et à l’Université de Strasbourg, qui met en évidence des composés n’induisant pas d’addiction, mais ayant des effets anti-cancéreux ou anti-douleurs



.

Pour en savoir plus :

http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=30291







Illustration musicale :

Utviklingssang de Youn Sun Nah

https://youtu.be/zqnp2B8KbgQ"