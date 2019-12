Le cardage, le filage et le tissage de la laine (14)

Toutes les 2 semaines, le mercredi à 12h15

Dans le domaine économique, on connaît la Franche-Comté pour son agriculture, son industrie métallurgique et horlogère. Mais il a existé et existe toujours une autre activité économique : l’industrie textile. Or avant d’être une industrie, cette activité économique fut marquée par l’artisanat et même un artisanat familial.Qui ne possède pas dans son armoire des taies d’oreiller, des serviettes, des draps brodés venant de leurs aïeux ! Pierre Maire se propose de remettre en valeur la richesse patrimoniale du travail du textile en Franche-Comté. Une série qui ne manquera pas d’intérêt,