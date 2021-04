Le carrefour des arts - 26 avril 2021 à 18:10

Jean-Marc Reichart

Diplômé des beaux-arts et dessinateur de bandes-dessinées, Jean-Marc Reichart est chroniqueur culturel ainsi que présentateur-producteur sur 1RCF Belgique et RCF Liège. En dehors de ses activités artistiques et radiophoniques, il enseigne également le dessin dans un collège jésuite de la Cité Ardente.