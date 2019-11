Le Centre International des Musiques Nomades au Théâtre Sainte Marie d'en Bas

Après dix ans de nomadisme à Grenoble et en Isère, le Centre International des Musiques Nomades, installe ses quartiers pour 3 ans dans cette petite chapelle du XVIIe siècle devenue le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas au cœur du centre-ville de Grenoble.

Le CIMN ne se sédentarise pas pour autant. Au contraire, son esprit voyageur continuera de souffler dans ce théâtre d’exception, pour en faire une maison des cultures du monde au cœur de la cité.

Une première saison inscrite dans la quartier et ouverte sur le monde. Concerts, temps forts thématiques, scènes ouvertes, brunch rythment la programmation du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.

On en parle avec son directeur Benoit Thiebergien.