Le changement climatique met en danger la forêt des Colettes

C'est un patrimoine naturel que l'on ne voit plus à force de le cotoyer. Un lieu qui pourtant dépérit en raison du changement climatique. Ce lieu, c'est la forêt; et plus particulièrement aujourd'hui la forêt des Colettes à Echassières. Des arbres vont être abattus dans les jours qui viennent, mais l'ONF prépare nénamoins l'avenir de ces bois.