Le chanteur Picard David Swann

Très tôt dans sa jeunesse, la musique et le monde du spectacle attire profondément, David Swann. Après avoir découvert ces métiers "derrière le rideau", en tant que technicien plateau et régie, l'envie d'être sur le devant de la scène le poursuit, jusqu'à ce qu'il décide de "faire de la scène" son métier.

Bien des années plus tard, David Swann vous fait redécouvrir les grands standards de la chanson française, dans un show où se mêlent les refrains populaires des années 60/70, en passant par la grande vague des années 80, sans oublier des titres écrits et composés pour lui.