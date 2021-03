Le chateau Bon Baron

Lorsque nous avons pris la décision de réintroduire la culture de la vigne dans cette belle région wallonne et plus particulièrement dans la vallée de la meuse à Profondeville, nous avons pris des engagements fermes.



Pour nos produits finis, nous voulons passer de bon à excellent, d’agréable à succulent et d’acceptable à exubérant et caractéristique.



Un tel résultat ne peut être obtenu qu’en tenant compte des grandes diversités et minéralités de nos terroirs, des données climatologiques et micro climatologiques, ainsi que des différences gustatives.



Les principes écologiques, un matériel de qualité et une approche respectueuse des éléments naturels modifient en permanence notre approche et renforcent notre passion pour le vin.



Fantaisie, mais surtout une approche pragmatique et une pointe de romantisme constituent notre fil conducteur à la recherche de la perfection.



Entre-temps, un certain nombre de vins de notre production a reçu l’appellation Contrôlée « Côte de Sambre et Meuse ». Nous en sommes ravis et cela nous incite à continuer de manière lucide pour encore améliorer notre vin.