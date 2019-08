Le château de Cornillon : un monument millénaire, un rêve d'enfant

Emblématique monument de la commune de Saint Paul en Cornillon, le château de Cornillon domine les environs depuis un impressionnant rocher, qui permettait le contrôle du couloir reliant la vallée de l’Ondaine au bourg d’Aurec.

C'est à partir du XI ème siècle que l'on peut établir l'existence d'une construction en pierre qui a épousé au fur et à mesure de son développement, les contours du rocher.

Après de multiples péripéties liées à l' Histoire avec un grand H, de notre pays, il a fait l'objet d'importantes restaurations : réhabilitation du parc, restauration des communs et du pigeonnier, reconstruction des remparts ... entre autres.

Depuis1996 il appartient à Frédéric Champavère amoureux du village de Saint Paul en Cornillon et particulièrement de son château. Dans cette émission "L"Histoire à l'oreille", avec André Ollagnon, un autre passionné du patrimoine, ils nous racontent ce vieux château encore bien vivant !