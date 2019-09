Le château royal et familial de Champchevrier

Aujourd'hui, Sophie LAGREE reçoit Laurence BIZARD-HAMILTON, une des propriétaires du magnifique château royal et familial de Champchevrier. Elle nous parle de l'histoire du château liée à celle de sa famille, des anecdotes incroyables sur la venue du Roi Louis XIII et, bien sûr, de toutes les animations organisées ! Une émission à écouter sans modération et à partager autour de soi ..