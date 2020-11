Avec son livre "Cheval Comtois "publié aux éditions du Sekoya, l'auteur Jean-Claude Barbeaux , historien et journaliste avec la contribution de Jack Varlet pour les photos, ne raconte pas seulement l'histoire du cheval Comtois et des pionniers de sa renaissance. Il évoque aussi sa vie quotidienne et celle des éleveurs.

Dans cette première émission, découvrons tout d'abord, l'histoire et l'origine du cheval comtois.