Jean-Claude Barbeaux, historien et journaliste ne raconte pas seulement dans son livre "Cheval Comtois" l'histoire du cheval Comtois et des pionniers de sa renaissance.

Il s'intéresse à sa vie quotidienne et celle des éleveurs. Il démontre surtout comment un cheval de trait Comtois conserve la capacité de toujours nous être utile dans nos vies du XXIe siècle.