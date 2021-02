Le collectif KONEXION

Cet album est très actuel dans les styles de musique choisis, mais aussi profondément engagé quant au message de l'Évangile, cela sans aucun compromis. Les artistes francophones présents dans ce projet totalement inédit sont : Docteur G, David du goupe Blood Kost et Méshak. Et ils ont eu l'immense honneur de collaborer avec Fullskyz (artiste MelchisedekInc Productions), un artiste rempli de talent et de Foi en Dieu.