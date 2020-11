Le concert de Biche dans les studios privadois

Biche est un drôle d'animal sonore au pelage boisé et sauvage. Elle raconte la vie des forêts et des gens qui s'y cachent...



Biche c'est la prose de Beryl B et la harpe de Maëlle Duchemin, leurs deux voix entremêlées, accompagnées d'une guitare folk et d'un tambour poilu. Biche chante des ballades belles et bonnes, fraîches et acidulées comme autant de bonbons roses et jaunes à déguster en ouvrant grand les oreilles.



A découvrir grâce à cette émission et ce live, pendant une heure sur nos ondes.