Le concert de Shake a Boom dans les studios de RCF Ardèche

Au son du boogie-woogie, du rock le plus roots qui soit ou encore du swing, deux membres de ce groupe partagé entre Drôme et Ardèche seront dans nos studios pour nous faire découvrir leur album à paraître. De quoi réviser vos pas de danse en écoutant la radio avec 40 min de musique en « live » et 20 min d'interview pour découvrir ces musiciens aussi talentueux qu'attachants.