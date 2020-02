"Le consentement" de Vanessa Springora

Une chose est claire, les temps ont changé. On imagine mal aujourd'hui un homme comme G. vivre ses idylles en toute impunité, sans passer par la case prison. On imagine difficilement encore une mère se faire complice d'une telle histoire accepter que sa fille de 14 ans habite à l'hôtel avec son amant quinquagénaire et déserte le lycée. Et cela au vu et au su de tout le monde.

Anne Battandier reçoit Isabelle Couriol, Libraire à la librairie de Paris à Saint Etienne qui nous propose aujourd'hui "Le consentement", récit de Vanessa Springora paru chez Grasset début Janvier.



