Le Créadoc

Aujourd’hui, Carrefour des Images accueille Laurence ELLENA et Odile MENDEZ-BONITO, co-responsables du CREADOC, la filière de l’Université de Poitiers dédiée aux auteurs et aux réalisateurs spécialisée dans l’écriture de création et la réalisation documentaire, installée au sein du Campus Image Magelis dans les locaux de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême.