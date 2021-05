Le défi photo déjanté de La Rampe d'Echirolles !

La chronique expo

Isabelle Villecourt nous emmène à la bibliothèque d'étude et du patrimoine pour admirer l'une des seules expositions visible en ce moment : "De Pierres et de Papiers, bâtir nos patrimoines". Un rendez vous qui permet de découvrir l'évolution de la ville de Grenoble à toutes les époques !



Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Cette semaine, Emmanuelle Methel nous partage trois ouvrages qui ont attiré son attention de libraire jeunesse :

- "Le grignoteur" un très bel album sur les lettres, les mots, la lecture et plus largement l'ouverture au monde et à la culture

- "La révolte" conte quant à lui l'histoire d'une terre où les animaux ne chantent plus, n'aboient plus. Quand le premier recrache une capsule de soda, l'histoire devient plus engagée et aborde la question environnementale

- "Les oiseaux", un recueil de poésie graphique au style très minimaliste et qui nous pousse à admirer chaque détail du monde qui nous entoure

Trois ouvrages à découvrir dès à présent du côté de la librairie Arthaud !



Le témoignage

Direction La Rampe d'Echirolles ! La scène musique et danse organise en ce moment même un défi photo un peu décalé pour garder le lien précieux qui l'unit à son public !

"Se prendre en photo avec un ... canard ", "faire la photo d'un selfie", chaque membre du spectacle En Détails, qui devait se jouer à l'automne lance un défi aux amoureux de photos et d'humour !