Le désir : 23ème édition du Printemps des Poètes de Saintes

Sources :



- Si peu existe de ce que l'amour comprend de Jean-Pierre Siméon in Le désir. Aux couleurs du poème, Editions Bruno Doucey

- Metro de Kieran Wall, in Poésies, Editions Stellamaris

- Et personne n'en sait davantage de Nelly Sach in Exode et métamorphose, traduit de l'allemand par Mireille GANSEL, Editions Verdier

- Extrait de Stances amoureuses de Marguerite de Navarre in Poëtes et amoureuses : portraits littéraires du XVIe siècle de Prosper Blanchemain, Léon Willem éditeur

- Extrait de Je pense à toi comme de Cécile Foulon in Les ronces, éditions Le castor astral.

- Je suis de Stéphanie Quérir in Lignes de désir éditions La boucherie littéraire, Collection Sur le billot.

- Le Rêve des enfants de Karine-Marie Amict in Mes comptines pour quand je serai grand, Editions Fleurus.



Réflexion proposée aux auditeurs :



« Vivre heureux c'est déjà être chanceux ; avec le désir, c'est le plus bel élixir. » Sophie Carol-Rivaud





Citations :

« Poésie tu nous mènes vers la substance du monde ! » Andrée Chedid

« Un jour vient où vous manque une seule chose et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Épictète

« La poésie déchire les sens en mille morceaux de vers » « La poésie entrouvre la brèche des camisoles où s'émancipe l'émotion. » Le Kouddar

« C'est un petit poète qui essaye de réciter des vers à une foule qui rêve de lui arracher ses vêtements » Henri Miller à propos de Marylin Monroe.



Biographies :



Jean-Pierre Siméon : poète et dramaturge français né à Paris le 06 mai 1950. Son œuvre se compose notamment de 14 recueils de poèmes, mais également

7 romans, 11 livres pour la jeunesse et 16 pièces de théâtre. Véritable touche-à-tout invétéré, il a écrit régulièrement dans l’Humanité comme

critique littéraire et dramatique. Directeur artistique du Printemps des Poètes durant 16 ans, il succède à André Welter à la direction de la collection Poésie / Gallimard en janvier 2018.



Kieran Wall : né en avril 1985, ce poète breton participe à des revues littéraires d’expression poétique dont « La revue ». Passionné de poésie, il a son propre blog « Kieran Wall ».

On lui connaît 2 recueils de poésie avec « Amour » et « Tu » aux éditions Stella maris.



Léonie Nelly Sachs ( née e 10/12/1891 - 12/05/1970 ) : poétesse suédoise, juive de langue allemande mais aussi dramaturge et traductrice du XX ème siècle.

Elle a également traduit en allemand des anthologies de poésie suédoise. Bouleversée par les camps d’extermination nazis dont sa famille souffrit,

son œuvre naîtra de la Shoah et fera d’elle l’une des poétesses majeures du XX ème siècle en se distinguant par un Prix Nobel de littérature en 1966.

Son premier recueil, paru en 1946 et intitulé « Dans les demeures de la mort », traite de la nuit, du souvenir et de l’exil.



Marguerite de Navarre (11/04/1492 – 21/12/1549 ) : née Marguerite de Valois-Angoulême, sœur de François Ier et femme de lettres importante de son époque surnommée la « dixième des muses » notamment pour son recueil de nouvelles connus sous le titre « Heptathlon ». Protectrice des artistes à la Cour de France, les poètes de son temps l’appelaient « La Perle des Valois » et par Rabelais « La Dame à la Licorne ». Le poème de 1434 vers décasyllabiques à rimes plates a pour thème l’examen de conscience en présence de Dieu, c’est son lyrisme qui est nouveau, la « volonté de montrer les mouvements de son âme ».



Stéphanie Quérir : Après un master en Anthropologie, elle écrit un récit de son voyage en Inde. Première auto-édition, suivie d’une seconde, un récit fait de fragments poétiques

sur les rencontres humaines et sensorielles en milieu urbain. Aujourd’hui, elle s’investit dans des projets d’accompagnement à l’écriture, anime une émission radio sur la littérature et poursuit ses écritures sur son blog, dans des revues et des ouvrages collectifs, elle co-anime, pour la 2ème année, « Les Nuits de la Poésie », concernant ses publications « Lignes de Désir »

chez la Boucherie Littéraire et « Rouges » chez Edition Parole.

Karine-Marie Amiot, née en 1974, a toujours été passionnée de littérature enfantine. Après sa thèse sur Trilobé, éditée aux Editions du Triomphe, elle a contribué à de nombreuses séries pour enfants aux Éditions Fleurus. Mère de famille, elle est aussi la scénariste de la série "C'est si doux", pour les tout-petits, créée aux Éditions du Triomphe !

Cécile Coulon est née en 1990. En quelques années, elle a fait une ascension fulgurante et a publié six romans, dont Trois Saisons d’orage, récompensé par le prix des Libraires, et un recueil de poèmes, Les Ronces, prix Apollinaire. Celle qui affirme que "La poésie passe par les entrailles" fit découvrir son écriture poétique sur les réseaux sociaux et fait partie des jeunes auteurs qui prouvent une fois de plus combien la poésie est vivante nécessaire et contemporaine. Un de ses derniers recueils, "Comme la signature d'un doigt sur la buée d'une vitre" ouvre la toute nouvelle Collection poche-poésie du Castor Astral.



♫ ♫ ♫ Chanson :

Le baiser de Jean-Louis Murat in l'album « Dolores », Label EMI.