Le diabète de type 2 : une épidémie planétaire sournoise et ravageuse

"Le professeur Emmanuel ANDRES est médecin des hôpitaux au CHU de Strasbourg, spécialiste en médecine interne et diabétologie, chef de service. La fréquence mondiale du diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. Vous êtes peut-

être diabétique sans le soupçonner. Sachez comment en faire le diagnostic. Surtout, apprenez à éviter de devenir diabétique. Cela vous concerne ainsi que votre famille et tous vos proches. La prévention, cela commence aujourd’hui :

moins de sucres, moins de poids, moins de sédentarité, moins de stress… et une hygiène de vie optimisée. Voilà le

programme pour rester en bonne santé. Mais écoutez la suite…"