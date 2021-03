Le duo orléanais Ternaîd

Ce duo propose une musique métissée, en alternant la chaleur de la musique noire américaine et la poésie. Ainsi on y trouvera de la chanson Française parfois Folk, du Zouk, de la Soul...

L'essentiel pour TERNAÏD : mettre du sens dans ce qu’ils font, ce qui passe par le soutien à des causes qui leur sont chères.

Par exemple, la mise à disposition d’une chanson pour soutenir l’association « Cent pour Un Loiret » oeuvrant pour le logement de familles sans abris.