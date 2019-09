Au programme, des coups de gueule, des interrogations face au monde et à l’existence humaine et de l’émerveillement aussi.

Et toujours, au fil des chansons, une douce bienveillance et un optimisme puisé dans sa foi en Dieu. C’est la trame du magnifique albuM "Des cendres et de l'or" que nous découvrons ensemble.

www.aslane.ch