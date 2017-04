Le festival de thÃ©Ã¢tre

La 71ème édition du festival d'Avignon se déroulera du 6 au 26 juillet 2017, cette année et c'est l'Afrique qui sera à l'honneur dans cette nouvelle édition.

Un peu d'histoire

Ce festival est né grâce à Jean Villard en 1947. Avignon représente le souhait de l'époque de décentraliser le théâtre de Paris et le faire venir en province. À l'origine le festival ne durait que 7 jours dans le Palais des Papes et les alentours. Aujourd'hui le festival prend une toute autre ampleur, il a lieu dans toute la ville.

i N & Off

L'objectif du festival est de toucher un plus large public mais cela n'est pas vraiment évident.

La programmation est scindée en deux: d'un côté le "IN" qui est la programmation dite officielle et le "OFF" est tout ce qui est officieux. Le "IN" reste malheursement très ciblée, ce sont principalement des gens habitué au théatre qui s'y rendent dont notamment 20% de parisiens. Le "OFF" accueille une plus grnade diversité de personnes en proposant une programmation très éclectique.