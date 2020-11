Le festival du film Nature et Environnement bat son plein !

Le portrait

Isabelle Villecourt nous dresse le portrait d'un artiste peu commun: l'Abbé Calès. Un homme d'église qui n'a jamais caché sa passion pour l'art, graphique ou musical ainsi que pour ... les belles voitures ! Un personnage pittoresque que vous pouvez découvrir à travers l'intégrale de la chronique d'Isabelle !

Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Grâce à Emmanuelle Methel nous découvrons aujourd'hui quatre albums jeunesse à la fois humoristiques et profonds. Notre libraire nous parle successivement de Somone, Paf, S'unir c'est se mélanger et de La montagne de livres. Des ouvrages qui donneront pourquoi pas des idées pour les fêtes de fin d'année et que vous pouvez retrouver à la librairie Arthaud en Click and Collect mais aussi en présentiel dès samedi.



le témoignage

Le festival international du film nature et environnement bat son plein en ce moment même ! Plutôt que d'annuler cette nouvelle édition, la FNE a tenu à la maintenir mais en ligne (et gratuitement) ! Rendez vous pour y assister sur le site du festival.

Si vous souhaitez soutenir la FNE dans ses missions, rendez vous juste ici.

Retro concert

On remonte le temps direction... 2009, le 1er juillet 2009 ! Ce soir là, Grenoble inaugure son tout nouveau Stade des Alpes.

C'est Johnny Hallyday, rien que ça, qui foulera la scène en premier, devant 26 000 spectateurs déchainés. A l'époque le rockeur annonce qu'il s'agit là de sa dernière tournée avant sa retraite... Finalement, il chantera encore de longues années ! Extrait de ce concert isérois, un peu hors norme !